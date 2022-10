Covid | in Lombardia 9 126 nuovi positivi | 829 nella Bergamasca

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A fronte di 43.706 tamponi effettuati, sono 9.126 i(20,8%) in. A Bergamo sono 829. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) ma aumentano di 61 unità quelli nei reparti dedicati (1.101). I decessi nelle ultime 24 ore sono 10. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 43.706, totale complessivo: 41.926.986 – icasi: 9.126 – in terapia intensiva: 14 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.101 (+61) – i decessi, totale complessivo: 42.692 (+10) Icasi per provincia Milano: 2.356 di cui 924 a Milano città; Bergamo: 829; Brescia: 1.163; Como: 750; Cremona: 311; Lecco: 391; Lodi: 196; Mantova: 362; Monza e Brianza: 842; Pavia: 489; Sondrio: 237; Varese: 841.

... cresce in 7 Regioni: in Calabria (16%),(10%), Marche (12%), Toscana (8%), Umbria (27%), Valle d'Aosta (45%) e Veneto (10%). I dati nel dettaglio approfondimento, monito Ue - Oms - ......2 per cento rispetto all'identico trimestre del 2019, ultimo anno prima della pandemia da19. ... preceduta dalla(26,2 per cento) che però ha una dimensione demografica doppia, e ...Sono 311 i nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Cremona; 9126 quelli in regione Lombardia, dove la percentuale di positivi è al 20,8%. 10 i decessi, 14 ...(Adnkronos) – Sono 9.126 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti. Nelle ...