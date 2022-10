Covid | il bollettino di oggi 12 Ottobre 2022

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il consuetoquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 47.763 nuovi casi positivi al Coronavirus, su un totale di 244.746 tamponi effettuati. Nello stesso arco temporale si registrano 69 decessi. In aumento i dati riguardo a terapie intensive e ricoveri nei reparti ordinari, rispettivamente +4 e +225. Segui ZON.IT su Google News.

