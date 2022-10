(Di mercoledì 12 ottobre 2022) scelto dalla conduttrice. Negli ultimi mesi non si parla che di lei per la burrasrottura con Francesco Totti., però, continua a condividere sui social foto e video delle sue giornate, mostrando ai fan attimi della suo quotidianità. Dai suoi outfit L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Tapiro d'oro a Totti,replica alla stoccata sue i Rolex Dalle immagini scattate dai paparazzi del settimanale durante la cena si nota come all'anulare sinistro dei due è spuntato un ...La prima udienza di Totti eBlasi chiede la restituzione per le vie legali, con un ricorso d'urgenza presentato davanti al Tribunale civile di Roma, a Francesco Totti che le avrebbe ...Cosa fa Ilary Blasi alle labbra per averle sempre ‘evidenti’: il trattamento scelto dalla conduttrice. Negli ultimi mesi non si parla che di lei per la burrascosa rottura con Francesco Totti. Ilary ...Una lista e interminabile lista di beni preziosi che Totti e Ilary Blasi si accusano a vicenda di aver sottratto all'altro ...