(Di mercoledì 12 ottobre 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Sky Tg24

Da https://tg24.sky.it/ omicron2 ba2 Nelle ultime 24 ore sono stati 65.925 i nuovi casi diregistrati in, mentre ieri erano stati 15.089. Aumentano i tamponi effettuati: 333.204, contro i 83.426 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale ..., BOLLETTINO MIN. SALUTE 11 OTTOBRE/ 80 morti, 65.925 casi, +8 t.i. Nuovo gruppo sanguigno scoperto: la ricerca Il nuovo gruppo sanguigno scoperto permette di diagnosticare alcuni ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 65.925 casi, 80 morti. Tasso al 19,8%. LIVE Bollettino Covid, oggi in Italia 65.925 contagi e 80 morti per Coronavirus: i dati di martedì 11 ottobre Sono 65.925 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 333.204 ...È l'analisi contenuta nel quinto rapporto della Fondazione Gimbe. In tre anni il Covid ha rappresentato il maggior dispendio sanitario ...