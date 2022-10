Coripet | 22 mln euro da CA Italia | Unicredit e Mps con Sace per eco-compattatori

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – In arrivo 860 nuovi eco-in tuttaper il riciclo ad uso alimentare di bottiglie pet ‘bottle to bottle’: è questo l’obiettivo del finanziamento da 22 milioni dierogato da Crédit Agricole, intervenuta in qualità di arranger, capofila e banca agente, insieme a Banca Monte dei Paschi di Siena e, e sostenuto all’80% dalla garanzia greenin favore di, il consorzio senza fini di lucro di produttori, converter e riciclatori di bottiglie in pet che, con i suoi 56 consorziati, rappresenta circa il 51,4% del comparto. “Preservare l’ambiente attraverso il riutilizzo del pet grazie alla responsabilità individuale, che in tal modo diventa protagonista e parte attiva della nostra mission”, afferma Corrado Dentis, ...