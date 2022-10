Controlli anti droga a Sant’Anastasia | tre arresti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno trovato 79 dosi di crack, 55 di cocaina e 2837 euro in contante ritenuto provento illecito. Sono stati arrestati per detenzione dia fini di spaccio e portati in carcere a Poggioreale. La scoperta è stata fatta nel complesso popolare della 219 a. Tre persone, di cui due incensurate, sono state arrestate, Gli stessi militari hanno rinvenuto nell’ascensore di uno dei palazzoni del rione circa 90 dosi di crack. Erano nascoste in un vero e proprio cassetto, montato sopra la cabina dell’ascensore, affianco al motore. Laè stata sequestrata a carico di ignoti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

