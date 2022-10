Conference League | Italiano | Europa ci aiuterà a ripartire

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ''Lanon è un peso, servirà anzi per cercare di reagire ad un brutto risultato come è stato quello di lunedì con la Lazio. Domani pensiamo a vincere e a continuare a credere al ...

''Lanon è un peso, servirà anzi per cercare di reagire ad un brutto risultato come è stato quello di lunedì con la Lazio. Domani pensiamo a vincere e a continuare a credere al passaggio ...Il vice capitano della Fiorentina ha parlato alla vigilia della partita dicontro gli ...Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro gli Hearts ...ROMA - La vittoria di una settimana fa ha risollevato la classifica della Fiorentina in campo europeo, anche se la situazione tuttora non è delle migliori. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo i tre ...