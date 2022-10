Comune di Bernareggio | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, per il settore affari generali, categoria D1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetto unpubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto didirettivo, categoria giuridica D1, da assegnare al settore affari generali. Requisiti ed Invio della Domanda I candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea magistrale, specialistica o triennale come indicato specificatamente del bando dipredetto. ...