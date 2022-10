Come sta Dybala? Tegola dalla risonanza magnetica | il bollettino

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non arrivano buone notizie per Pauloe per la Roma. Dopo l'ecografia a cui era stato sottoposto lunedì, all'indomani dell'infortunio subito con il Lecce, gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Al momentoRoma non vengono forniti dettagli più specifici sul grado di lesione, ma è stato annunciato che il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e che la prossima settimana sarà effettuata un'altraper verificare i miglioramenti. Il calciatore sarà valutato settimana per settimana e per quanto riguarda il Mondiale il suo recupero non è precluso - quanto filtra dal club giallorosso - anche se in questo momento ogni valutazione è ancora prematura.si è fatto male in occasione del calcio di rigore segnato contro il Lecce - il ...