Come mi ha insultato | Zanicchi smaschera Selvaggia Lucarelli | il caso si complica

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Continuano a emergere pruriginosi dettagli nel Ballando con le stelle - gate: Iva, sussurrando nell'orecchio al partner di gara Samuel Peron (che aveva il microfono aperto), ha dato della "tr***a" in diretta alla giudice, che non l'ha presa bene e sui social ha accusato l'80enne cantante emiliana di "sessismo". L'Aquila di Ligonchio, formalmente, si è scusata ma la guerra è proseguita su un altro terreno. Non più quello del talenta vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma lo studio di Da noi... a ruota libera, sempre sul primo canale. La, dopo essere stata ospite di Francesca Fialdini, si è lamentata sostenendo di essere stata attaccata anche dalla conduttrice, colpevole a suo dire di aver preso smaccatamente le difese della. Da ...

... pensando che il microfono fosse spento, ha offeso il professore con terminifalso e bastar*o. ... Lui mi haper un giudizio che ho dato a un suo compagno, non riguardava lui'. Una volta ...Non per dare solidarietà a Giorgia Meloni,ci si aspetterebbe dalla scrittrice paladina delle donne, bensì per sostenere il collega maschio che hauna donna. 'Il primo gesto di Meloni ...Niente risarcimento all'avvocato per gli insulti da parte di un collega nel caso gli stessi siano rivolti in conversazioni private. Non importa che ...Ludovica Valli si è arrabbiata moltissimo per le continue offese a sua figlia Anastasia: ecco come ha reagito subito l'influencer.