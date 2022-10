Col governo Meloni l’Italia tornerà alla politica ed è una grande notizia Ecco perché

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È evidente che di cognomi, nomi, pesi e targhe dei componenti il futuro, io non so nulla di nulla. Leggo i giornali come voi: vacci a capire tra borsini veri e falsi. Tra chi é scritto e chi si fa citare. Boh. Ma Giuliano Ferrara un quid di nuovo e intelligente, suo solito, lo scrive: Giorgiada “donna di partito aiutaa un ritornoé una”. E – dopo tanti ipotetici tecnici – fa un nome politico per il ministero dell’Economia, che tutti sanno, per ciò é inutile ripetere. Sarà così ? Chissà chi lo sa ? É notevole, invece, il ragionamento di Giuliano il quale legge quel messaggio in bottiglia lanciato dpremier in pectore nell’acquario politico-mediatico: “Il nostro sarà il...