(Di mercoledì 12 ottobre 2022)conferma ufficialmente che è partita in Italia ladeldelDesarà la protagonista della nuova serie di spionaggio.ha appenato che in Italia è ufficialmente iniziata ladeldell'universo, l'innovativa serie-evento globale Amazon e AGBO dei fratelli Anthony e Joe Russo.De, come confermato dal servizio streaming, interpreterà il ruolo della protagonista nella serie Original italiana ancora senza titolo. Nel cast figurano anche Lorenzo ...

La nuova serie local Original di spionaggio, prima produzione locale nel franchise di, sarà disponibile in esclusiva suVideo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Questa nuova ... Citadel: Prime Video annuncia la produzione del capitolo italiano del franchise con Matilda De Angelis Matilda de Angelis nel cast dello spin-off italiano di Citadel, la nuova serie creata dai fratelli Anthony e Joe Russo ...È ufficialmente iniziata la produzione del capitolo italiano dell'universo Citadel, l'innovativa serie-evento globale creata da Patrick Moran e dai fratelli Anthony e Joe Russo per Prime Video e AGBO.