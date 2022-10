Ciclismo su pista | Martina Fidanza | “Vittoria che ripaga un anno difficilissimo | ora testa al quartetto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È azzurro il primo oro dei Campionati del Mondo disu2022. Il Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines ha fatto da palcoscenico per il bis iridato dinello scratch. Una gara prima controllata e poi assolutamente dominata allo sprint, facendo il vuoto alle sue spalle. Queste le parole della bi-Campionessa del Mondo al termine della gara: “Sono partita abbastanza rilassata grazie all’esperienza dell’scorso. Desideravo ripetermi ma sapevo che partivo con una grande difficoltà in più data dall’essere la Campionessa in carica”. “Questavale ancora di più – ha continuato l’azzurra non nascondendo un pizzico di commozione – anche perchè quest’è stato veramente difficile. Dopo aver vinto il Mondiale è iniziato un periodo ...