Ciclismo su pista | LAMPO ITALIA! Le azzurre dominano le qualificazioni nell’inseguimento a squadre ai Mondiali!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia ai Mondiali disuin quel di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia. I colori azzurri infatti brillano nella qualificazione dell’inseguimento aal femminile: il quartetto tricolore è al comando, anche con margine rispetto alle rivali. Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Chiara Consonni hanno timbrato il crono di 4:11.011, non troppo lontano dal record italiano fatto segnare l’anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo. Oltre 2” di margine rispetto a tutte le altre: la compagine di Marco Villa è la favoritissima per l’oro. Domani si tornerà inper il secondo turno e poi la finale in serata. La Gran Bretagna (Evans, Archibald, Barker, e Knight) è momentaneamente seconda, mentre in terza piazza al momento ...