Ciclismo su pista | Italia seconda nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre ai Mondiali Ganna e compagni dietro ai britannici

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’ha firmato il secondo tempomaschile in occasione dei2022 disu. Il quartetto tricolore ha fermato il cronometro su 3:48.243, piazzandosi alle spalle della Gran Bretagna per 151 millesimi (3:48.092, miglior riferimento di giornata). I Campioni Olimpici e del Mondo torneranno inquesta sera al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines (Francia), dove proseguiranno nella difesa del titolo iridato: al primo turno affronteranno la Francia, terza nel turno preliminare con il tempo di 3:48.845. I ragazzi del CT Marco Villa vogliono imporsi, ma l’avversario è particolarmente ostico, corre in casa ed è lanciato verso i Giochi da Parigi 2024: bisognerà davvero ...

L'azzurra ha poi proseguito : ' Bisogno essere affiatate e giocare di squadra, non possiamo recriminarci nulla e domani sarà un'altra giornata impegnativa. Abbiamo il primo turno contro l'Australia, ...A sfidare le azzurre nella semifinale ci sarà l' Australia (Moran, Baker, Manly e Plouffe), già oltre i 4' di ritardo: sembra difficilissimo che le oceaniche possano impensierire il quartetto ...Filippo Ganna alla guida del quartetto azzurro conquista il secondo posto nelle qualificazioni alle spalle della Gran Bretagna.