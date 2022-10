Ciclismo su pista | Filippo Ganna e gli azzurri schiantano la Francia! Italia in finale per l’oro ai Mondiali!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’vola incon l’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2022 disu. Il quartetto tricolore ha letteralmente soppiantato la Francia, padrona di casa al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yevelines: doveva essere un testa a testa durissimo contro i vicecampioni iridati e invece i ragazzi Marco Villa si sono imposti in maniera autoritaria, facendo anche capire di avere ancora interessanti margini di miglioramento. I Campioni Olimpici e del Mondo sono partiti a razzo e hanno messo in crisi i transalpini fin dalle prime battute, hanno impresso un ritmo di spessore che ha mandato in confusione gli avversari, poi totalmente disunitisi nella partedello sforzo sui quattro chilometri. L’vince la semicon il tempo di 3:47.203 ...