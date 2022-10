Ciclismo | Mondiali ciclismo su pista 2022 | Ivan Quaranta | “La velocità azzurra sta lavorando nella direzione giusta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In una prima giornata deidisuche ha visto il trionfo di Martina Fidanza nello scratch e le grandi prestazioni dei due quartetti, c’è spazio anche per un piccolo passostoria dellaitaliana. Un settore troppo a lungo trascurato nel nostro paese, sta iniziando a dare segnali di rinascita in questoTeam Sprint il terzetto formato da Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Matteo Tugnolo hanno concluso al dodicesimo posto, facendo segnare un tempo di 44.558 che vale in nuovo record italiano. Queste le parole di, tecnico della, registrate da Tuttobiciweb: “Il nostro primo obiettivo era quello di migliorare il ...