Chi spinge Putin verso la guerra nucleare. Radiografia dell’estrema destra russa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Da quando il 21 settembre il presidente Vladimirha annunciato una mobilitazione parziale per l’operazione speciale in Ucraina l’escalation sembra inevitabile. Gli ucraini continuano a resistere mentre il mondo vive gli effetti negativi del conflitto armato. Nelle piazze russe c’è chi protesta contro la, rischiando il carcere, ma c’è anche una parte della popolazione che applaude le scelte del Cremlino. Un reportage della Bbc, che parte da un’inchiesta del ricercatore Jules Sergei Fediunin dell’École des hautes études (Ehess), pubblicato su The Conversation, indaga sull’estremache standola “totale” contro l’Occidente. Sono loro a chiedere al governo di Mosca la mobilitazione totale in Ucraina, e ...