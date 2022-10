“Chi l’ha visto?” | le anticipazioni di stasera 12 ottobre 2022 | al centro il caso di Agata Scuto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Programmi tv, “Chi– Oggi, mercoledì 12, un nuovo appuntamento di “Chi?”, il programma di Rai 3 dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca, con il supporto di filmati appositamente realizzati e l’intervento telefonico dei telespettatori. Al timone della trasmissione, diretta da Anna Grossi, come di consueto, Federica Sciarelli. Scopriamo insieme le. Leggi anche l’articolo —> “Chi”, il disperato appello delle sorelle di Angela Celentano Che mercoledì sarebbe senza “Chi?”? In onda dal 30 aprile 1989, durante il periodo di ...

il Resto del Carlino

...interrogativo dobbiamo far riferimento alla legge 220/2012 che... serve soddisfare tre condizioni: non danneggiare'equilibrio ... Madeve verificare che queste condizioni siano soddisfatte ...... quando'operazioneavuto il via libera di Antitrust e, in ... Ora,'attesa è per i giorni 26 e il 27 novembre, quando avverrà ... mapossiede Carige Cash, entro il 30 giugno 2023 sarà cambiata ... Giuseppe Checchia aggredito fuori dalla discoteca, l'amico: "So chi l'ha ferito"