Cheddira non si ferma più. Gol a raffica e ora 'Ualino' da Bari sogna il Mondiale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Tredici gol in otto gare ufficiali, tra campionato e Coppa Italia. Nonostante i numeri stordiscano per la loro imponenza, nel mondo di Walidsono tutti disposti a giurarci: no,perderà la testa. 'Sappiamo bene quanto sia lungo il cammino che ha davanti - racconta Bruno Di Napoli, il procuratore con cui l'attaccante del Bari ha ...... Venezia - Bari 1 - 2:decisivo nel finale Scritto da Marina Denegri - 8 Ottobre 2022 ... decide una rete di Sansone Calciomercato Serie A Calciomercato Monza Serie A Andrea Ranocchiaé più ...L’attaccante del Bari ha vinto il premio AIC di giocatore di B di settembre. Walid Cheddira ha vinto il premio AIC di giocatore di B di settembre. Il suo premio segue quello di Cedric Gondo Appena tre ...Una pedina di proprietà del Bari sta mettendo in mostra le proprie qualità nella squadra biancorossa: De Laurentiis può portarlo al Napoli ...