Che palle le star che si vergognano di essere gnocche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Oddio, ancora con la donna oggetto. Oh mamma, ho perso le, mi son cascate in terra, son rotolate e non le trovo più: o santi numi, Scarlett Johansson che al podcast di Dax Shepard scioglie il lamento della divadihollywood non apprezzata per le sue qualità ma solo per la sua faccetta da bisquit. “Ah, a lungo sono stata iper-sessualizzata, non potevo fare quello che davvero volevo”. Iper che? Cioè ti proponevano parti da gran gnocca? O sei tu che ci stai spiegando che eri (sei, sei ancora, sta’ bbona) talmente gnocca che la gente non vedeva altro? Falla finita, Scarlett: sei l’attrice più pagata al mondo, a neanche 40 anni hai già fatto duecento film, musica, teatro, e vieni a sbomballarcele perché non eri colta nella tua giusta dimensione? Questi supermegavip hanno davvero la faccia non di bisquit ma di culo: non gli basta mai, non gli basta mai, per quanto il ...