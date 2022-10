Che fine ha fatto il vaccino invitaliano ?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ricordate ildi Reithera, pomposamente presentato in conferenza stampa come la soluzione italiana all’immunizzazione contro SARS-CoV-2, su cui numerosi si erano però addensati dubbi di ogni sorta, da quelli scientifici a quelli amministrativi, fino alla bocciatura dell’operazione di finanziamento pubblico ricevuta dalla Corte dei Conti? Bene: è stato appena depositato un preprint, che finalmente rende noti i dati e i risultati ottenuti durante lo studio di fase 2 condotto nel 2021, quello che avrebbe dovuto dimostrare efficacia e utilità delGRAD-CoV2 basato sull’utilizzo di un adenovirus da gorilla. Ilè risultato ben tollerato e immunogenico, e per molti versi simile aldi Astra Zeneca, basato su adenovirus di scimpanzè dal punto di vista dell’induzione sia di anticorpi che di ...