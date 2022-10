Champions | Napoli | quarta qualificazione agli ottavi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Con la vittoria di stasera con l'Ajax ilsi è qualificato aritmeticamente per glidi finale dellaLeague. Ora resta la sfida a distanza con il Liverpool per il primato nel ...

VIDEO GOL HIGHLIGHTS- AJAX 4 - 2 GOL LOZANO 1 - 0 GOL RASPADORI 2 - 020:40 Ilbatte l'Ajax 4 - 2 e strappa il pass per la qualificazione agli ottavi di finale dellaLeague 2022 - 23! E' la prima squadra italiana a riuscirci questa stagione.Il Napoli è qualificato matematicamente agli ottavi di Champions League, ma non è ancora sicuro del primo posto: ecco quali sono i risultati utili ai campani. Quattro partite e quattro vittorie: i ...Si sblocca in campionato e ora anche in Champions League Hirving Lozano, l'attaccante messicano che ha aperto le marcature questa sera contro l'Ajax e si prende il primo gol stagionale ...