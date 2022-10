Champions League | Bayern agli ottavi Settebello Liverpool | vince il Tottenham

LA SITUAZIONE: Napoli 12 , Liverpool 9, Ajax 3, Rangers 0 Il percorso finora perfetto del Napoli - con 4 vittorie su 4 partite - ha regalato a Spalletti e i suoi la qualificazione agli ottavi con due ...La squadra di Simone Inzaghi assaporta il colpaccio al Camp Nou, ma viene ripresa in pieno recupero da Lewandowski. Sotto nel primo tempo, nella ripresa a segno Barella, Lautaro e Gosens. Per la ...Sporting Lisbona - Olympique Marsiglia 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2022/23.Cronaca 12 Ottobre 2022 Fonte: Gazzetta dello Sport Gli azzurri superano l'Ajax per 4-2 e staccano il pass per il turno successivo con due giornate di anticipo Basta poco più di un quarto d'ora al Nap ...