Centrodestra | giornata di incontri | Meloni a Villa Grande Fazzolari | «Non ci sono criticità»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Su uno dei toto-nomi, almeno, domani saranno sciolte le riserve: con la prima convocazione delle Camere finalmente si sveleranno i candidati delalla presidenza di Palazzo Madama e Montecitorio. «Un accordo c’è. Non ciproblemi», ha assicurato oggi il senatore di FdI Giovanbattista. Nomi, però, non ne ha fatti lui e non ne hanno fatti altri, sebbene i pronostici e i segnali giunti nei giorni scorsi accreditino ormai Ignazio La Russa di FdI alla guida dei senatori e Riccardo Molinari della Lega a quella dei deputati. Ancora poche ore e tutti i dubbi saranno sciolti. Nulla di solido, invece, è trapelato sul fronte dei ministri, rispetto ai quali i vertici delrestano abbottonatissimi, mentre continuano a tenersi in contatto e a vedersi costantemente tra di loro e con i rispettivi ...

Ladi oggi che doveva essere decisiva per la scelta dei presidenti dei due rami del ... braccio destro di Giorgia Meloni in mattinata annunciava l'accordo trovato nel) si chiude ...Qui tutti gli aggiornamenti sullapolitica. 20.15 - Giorgetti, vertice saltato C'è ancora tempo, non molto Il vertice dei leader diè saltato perché la situazione si è ...Non si trova soluzione per le presidenze di Camera e Senato. Salta il vertice di maggioranza. Salvini e Berlusconi pretendono solo ministeri di peso ...La sinistra sotto choc per la batosta elettorale fa coming out sui gay e rivela la sua ipocrisia, dal greco hypokrisis: «Simulare, sostenere una parte per guadagnarsi la simpatia o i favori di una o p ...