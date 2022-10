Castel Gandolfo | non paga l' affitto | torturato e sequestrato dal proprietario di casa e alcuni complici Lui riesce a fuggire dalla finestra | è gravissimo

E' il dramma raccontato dall'operaio sequestrato per 18 ore, picchiato, rapinato e colpito con un machete, domenica 2 ottobre a. L'orrore Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 ...Sequestro di persona, tentata estorsione , lesioni aggravate e rapina aggravata. Con queste accuse cinque persone - tutte con precedenti penali - sono state arrestate a, comune alle porte di Roma, e sottoposte a misura cautelare in carcere. La vittima è un 38enne, che è riuscito a fuggire dalla casa in cui era stato rinchiuso lo scorso 3 ottobre e ha ...Prima un orecchio, poi le dita delle mani», il senso dell’avvertimento ricevuto da un parente di un 38enne di Castel Gandolfo in ostaggio del proprietario dell’appartamento che gli aveva ...Accusati di aver aggredito e ridotto in fin di vita un 38enne di Castel Gandolfo che non aveva saldato l’affitto della casa in cui abitava, ...