Castel Gandolfo | 38enne sequestrato e pestato a sangue perché non pagava l’affitto | arrestati il proprietario di casa e altre cinque persone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni aggravate e rapina aggravata. Con queste accuse– tutte con precedenti penali – sono state arrestate a, comune alle porte di Roma, e sottoposte a misura cautelare in carcere. La vittima è un, che è riuscito a fuggire dallain cui era stato rinchiuso lo scorso 3 ottobre e ha chiesto aiuto in portineria. I carabinieri lo hanno trovato in stato di choc, con il volto tumefatto e lesioni su tutto il corpo: naso rotto, timpano perforato e lesioni interne polmonari. È stato portato in ospedale e la prognosi resta riservata. Il motivo del rapimento, secondo le prime ricostruzioni, è il mancato pagamento deldell’appartamento in cui viveva, per un totale di circa duemila euro: ...

