Caserta | matrimoni di comodo per permessi di soggiorno | 18 arresti

Organizzavano fintiper favorire l'ingresso in Italia di stranieri clandestini e irregolari. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia diche hanno eseguito 18 misure cautelari nelle ...Tra le province di Napoli,, Bergamo e Milano, i carabinieri della compagnia di, con il supporto di quelle territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un'...quaranta...Sono stati riscontrati più di quaranta matrimoni fittizi ed è stato accertato un volume di affari di quasi duecentomila euro.I cittadini italiani percepivano, in cambio della loro disponibilità all'unione matrimoniale, un compenso economico mentre extracomunitari ai quali venivano richiesti fra 5mila e 6500mila euro in cont ...