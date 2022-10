Teleclubitalia.it

...armati di pistole e kalashnikov assaltarono il ristorante ' Un Posto al Sole ' di, ...bande agiscono alla stregua dei tre balordi (arrestati e condannati) che hanno fatto scuola con la...... è caccia al commando Kalashnikov puntato sui bimbi, tre arresti per lain pizzeria: 'Banda ... Quasi un anno fa ci fu una scena simile in un ristorante di. Lì i banditi puntarono i ... Casavatore, rapina in macelleria da 2mila euro: malvivente incastrato dal passamontagna rosso Poco dopo le ore 13 un carabiniere libero dal servizio ha arrestato un uomo che avrebbe verosimilmente tentato una rapina in una ...AFRAGOLA – Violenta rapina in una tabaccheria di Afragola. In cinque, due armati, hanno picchiato il titolare ed hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro ancora da quantificare. Il tutto è ...