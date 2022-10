“Cartabianca” | nuovo scontro tra Berlinguer e Mauro Corona | “Chiuda il becco”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) News Tv –in tv, a “”, tra. La lite tra i due si è consumata durante la messa in onda su Rai 3 della puntata di ieri, martedì 11 ottobre 2022. A scatenare la discussione la diversa opinione sul Partito democratico. Per lo scrittore e scalatore occorre un rinnovamento totale del gruppo dirigenziale. In assenza di questo sarebbe infatti impossibile peravviare quel cambiamento necessario ai Dem per recuperare la fiducia perduta degli elettori. Ed è a questo punto che è intervenuta la padrona di casa. Una replica quella di Biancasgradita all’ospite fisso, che interrotto nell’esposizione del suo discorso, in maniera brusca, da parte della conduttrice, ha sbottato: ...