Caro bollette | è urgente bloccare gli sfratti e investire sulle comunità energetiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Da lunedì 10 ottobre 2022, parte in Italia la XI° mobilitazione nazionale “OttobreZero”, lanciata circa venti anni fa dall’Alleanza Internazionale degli Abitanti a livello mondiale, e promossa in Italia dal 2012 dall’Unione Inquilini. Si svolgeranno iniziative in numerose città, tra queste Roma, Milano, Bologna, Sesto San Giovanni, Torino, Civitavecchia, Ladispoli, Livorno, Padova, Matera etc. Una mobilitazione che avviene in un contesto dove la guerra e la speculazione stanno provocando una rincorsa folle dei prezzi dei prodotti energetici che tracima, ininsostenibili e aumenti incontrollati sui generi di prima necessità, a partire dalla spesa alimentare. Una corsa truccata, in cui i prezzi schizzano mentre salari e pensioni rimangono al palo. Una spirale perversa che si abbatte sui più indifesi e i più ...