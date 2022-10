Caro bollette | centri commerciali al buio | spento il 30% delle luci Un negozio su due in crisi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lo shock energetico ora spegne una luce su tre nei. Sarebbero circa il 70% gli shopping mall a rischio in Italia per via del, parliamo di oltre 800 strutture,...

Il- ancora senza una soluzione unitaria e senza sostegni da parte dell' Europa e dell'Italia che attende la formazione del Governo Meloni - non rischia di far saltare solo l'economia (...Ma come funzionano ASSIUM/ L'utility manager per imprese e famiglie: un'arma efficace contro ilCome funzionano i pannelli Plug & Play L'installazione del pannello Plug & Play è molto ... Caro bollette, dalla carta ai metalli: le 355mila imprese con i conti a rischio Boom di adesioni al bonus utenze. Sono 3135 le domande pervenute a Palazzo San Giacomo nelle prime 24 ore dall’apertura della piattaforma. Otto milioni e mezzo di euro che il Municipio ha ...#nonspegneteci, un'iniziativa che nasce dal basso, dalla vita quotidiana di cittadini preoccupati delle conseguenze che i prossimi rincari dell’energia elettrica potranno avere sulla propria vita.