Carige | una piccola azionista sconfigge la Bce | annullata l’amministrazione straordinaria Mps | la ricapitalizzazione non si sblocca

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ennesimo colpo di scena nella lunga e intricata vicenda della banca genovese. Il Tribunale Ue del Lussemburgo ha deciso di annullare la decisione della Banca centrale europea che nel 2019 ha posto l’istituto in amministrazione. Il Tribunale ha precisato di ritenere che la Bce sia incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni poi impugnate. La decisione è stata presa sul ricorso dellaFrancesca Corneli. Al momento della decisione della Bce Corneli aveva 200mila azioni, pari in quel momento allo 0,000361% del capitale sociale della banca ligure. A sostegno delle decisioni Bce nel procedimento è intervenuta anche la Commissione europea. Il commissariamento dell’istituto era scattato dopo che ...