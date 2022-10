Carige | Tribunale Ue annulla decisione Bce su amministazione straordinaria**

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - IlUe del Lussemburgoladella Bce che ha posto Banca Carige in amministrazione straordinaria, condannando l'Eurotower a risarcire le spese presentate dalla ricorrente, una piccola azionista italiana che ha contestato le misure adottate da gennaio 2019. La corte europea osserva "che, quando il diritto dell'Unione è composto da direttive, deve essere applicata la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive" mentre una diversa interpretazione "presupporrebbe che le disposizioni nazionali divergano dalle direttive e che, in tal caso, i due tipi di atti vincolino la Bce come fonti normative distinte". Di qui la valutazione che la Banca centrale europea sia incorsa in un errore di diritto nel determinare la base giuridica per le decisioni impugnate. Il ...

Il ricorso era stato presentato da Francesca Corneli, azionista di minoranza. Dato che la banca aveva accumulato perdite per oltre 1,6 miliardi di euro tra dicembre 2014 ... ildell'......incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate IlUe ha annullato la decisione della Bce che ha posto Banca... Carige: Tribunale Ue annulla decisione Bce su amministrazione straordinaria Il Tribunale dell'Ue ha annullato la decisione della Bce che ha posto Banca Carige in amministrazione straordinaria. La sentenza è arrivata in risposta al ricorso basato sull'articolo 263 Tfue ...Secondo i giudici della corte, la Banca centrale europea è incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate ...