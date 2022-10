Career Day | all’Unisannio si incontrano domanda e offerta di lavoro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Università del Sannio apre le sue porte alle aziende. Giornata diDay in casa UNISANNIO per far incontraredi. Un appuntamento annuale molto atteso e una richiesta di posizioni lavorative da record. Sono 700 le posizioni aperte per le 45 aziende partecipanti. Nel Complesso Sant’Agostino si è svolta la job fair che ha richiamato quasi 200 laureati e studenti dell’ateneo sannita. Un importante momento per permettere agli studenti e alle studentesse, laureati e laureate, di dialogare con i referenti delle aziende partecipanti, di proporre il proprio curriculum, nonché di svolgere interviste e colloqui conoscitivi. Le imprese, a loro volta, hanno avuto la possibilità di illustrare le opportunità di carriera al proprio interno e le modalità di ...

Non solo hackathon ma anche eventi laterali, non mancherà infatti un, per incontrare i giovani talenti del territorio, aperto non solo a innovatori ma anche a ingegneri, esperti di qualità ...... tra aziende e studenti, fissati per i partecipanti al Federico II Job Fair, ildell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Le iscrizioni restano aperte fino al 12 ottobre. Il ...A una settimana dall'inizio della manifestazione e a cinque giorni della chiusura delle registrazioni erano già oltre 5.000 i colloqui one-to-one, tra aziende e studenti, fissati per i partecipanti al ...ROMA - Prosegue la collaborazione di Microgame con l’Università degli studi del Sannio. L’Ateneo sannita, che annovera nella sua offerta ...