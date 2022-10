Camera | Nordio si registra | “Stessa emozione di indagini su Br”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non è la prima volta che vengo alla, ma l’importanza della carica ti dà un’pari a quella che avevo quando indagavo sulle Brigate Rosse”. Lo afferma all’Adnkronos Carlo, entrando in Sala Mappamondo allaper lazione, dopo l’elezione come deputato nella nuova legislatura. “Quella – aggiunge– è stata l’esperienza più bella che ho fatto nel mio campo, e questa è l’esperienza più bella in un altro settore”. “Il primo atto che farei se fossi nominato ministro della Giustizia? Accelerare al massimo i processi civili e penali perché la giustizia, in questo momento, è anche un fatto economico e in una fase di grande crisi finanziaria ed economica questo potrebbe avere un’efficacia positiva e immediata”. “Altre riforme dei codici ...