Camera | 250 deputati su 400 si sono già registrati

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA –già circa 250 su 400 iche hanno completato le procedure di accoglienza a Montecitorio in vista della prima seduta della nuova legislatura, convocata per domani mattina.già passati al centro accoglienza allestito nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, tra gli altri, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Antonio Tajani. Per completare le procedure c’è tempo fino a venerdì alle 20, ma è prevedibile che chi non lo ha ancora fatto si presenterà domani, dopo aver partecipato alla prima chiama per l’elezione del presidente di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

Un parlamento a basso tasso di rinnovamento, con la maggior parte degli eletti che ha già frequentato la Camera o il Senato. I debuttanti assoluti sono infatti il 41 per cento, poco meno di 260, tra Camera e Senato. Giovedì 13 ottobre si terrà la prima seduta del Parlamento, il primo atto formale dell'avvio della XIX legislatura con le votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato.