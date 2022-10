Cambi | euro in leggero rialzo a 0 | 9724 dollari

in lieve rialzo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 0,9724 dollari, facendo segnare un +0,16%. Rispetto allo yen l'passa di mano a 142,15 con un rialzo dello 0,37%. . 12 ottobre 2022Non solo perché in palio ci sono 2,8 milioni didella vittoria (nulla è da buttare per un club ... Ma alla fine Spalletti il turnover lo fa con idi inizio ripresa. Sarà così anche questa ...(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Euro in lieve rialzo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 0,9724 dollari, facendo segnare un +0,16%. Rispetto allo yen l'euro passa di ...Il cambio euro dollaro (EUR/USD) pressato sul supporto di 0,97. Superato questo livello, attenzione all'eventuale test dei minimi relativi.