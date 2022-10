Calendario Mondiali judo 2022 oggi | orari 12 ottobre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), mercoledì 12, alla Humo Arena di Tashkent va in scena la settima giornata di gare dei Campionatidi, prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Il day-7 prevede l’assegnazione degli ultimi due titoli individuali, nella categoria +78 kg femminile e nella +100 kg maschile. Tra i pesi massimi l’Italia schiera il solo Lorenzo Agro Sylvain, al debutto assoluto in un Mondiale Senior dopo il recente bronzo ai Giochi del Mediterraneo ed il secondo posto all’European Open di Riccione. Il 23enne emiliano non avrà vita facile già al primo turno contro il forte olandese Roy Meyer, bronzo europeo e iridato in carica, mentre in un eventuale ottavo di finale potrebbe vedersela con il n.3 del ranking Tsetsentsengel Odkhuu. Di seguito il ...

Nella partita valevole per i quarti di finale deifemminili 2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre,... DATE, ORARI E TVQUARTI DI FINALE: ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Brasile, semifinale deifemminili 2022 di volley , in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. DATE, ORARI E TV...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - La Fifa distribuirà oltre 200 milioni di dollari ai club di tutto il mondo, nell'ambito del programma di benefici per le società calcistiche. I club ...A distanza di una settimana, i nerazzurri vogliono bissare il successo di San Siro: appuntamento allo stadio Camp Nou, ecco come vedere il match gratis ...