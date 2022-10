Calciomercato Milan – Non solo Chelsea | altre tre squadre su Leao

Ilha fallito l'appuntamento con la vittoria in Champions League, ma non si può considerare anche il grave errore arbitrale di Siebert su Tomori. Ora arriva l'ammissione ufficialeIlnon è riuscito a centrare la vittoria contro il Chelsea e ora sono due le sconfitte consecutive in Champions League, entrambe in favore dei Blues. Siebert ©LaPresseIl match di ieri, però, ha un ...E' difficilissimo risolvere certe situazioni con qualche mese di tempo ; impossibile in pochi giorni o settimane: lo insegna la storia del calcio, non solo quella della Juve (e di Inter eche ...Il campione olimpico, tifosissimo bianconero, ha commentato senza giri di parole il periodo di crisi della sua squadra del cuore: e ha anche una teoria ...Disastro Juve, ma Allegri rimane… La Juventus non trova pace e dopo la sconfitta patita a Milano contro il Milan, arriva un’altra mazzata in quel di Israele. Il Maccabi Haifa condanna Max Allegri ad u ...