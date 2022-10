Calciomercato Inter | su Skriniar non solo il Psg | c' è anche il Barcellona

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Continua a rimanere un rebus il futuro di Milan. Il difensore dell'andrà infatti in scadenza di contratto al termine della stagione e, al momento, non ha intavolato una vera e propria trattativa per il prolungamento con il...

Calciomercato.com

Commenta per primo Milan Skriniar affronterà questa sera con la maglia dell 'il Barcellona. Ne parla Mundo Deportivo secondo cui il centrale nerazzurro è stato in passato un obiettivo dei Blaugrana e potrebbe tornare ad esserlo visto che il suo contratto scadrà a giugno.Commenta per primo Jordi Cruyff, figlio del leggendario Johan e attuale ds del Barcellona, ha parlato a Cadena Ser della sfida di stasera tra i blaugrana e l': 'Devo essere sempre ottimista. Mio padre mi darebbe uno schiaffo se dicessi qualcosa di diverso. Sono ottimista di natura, sono sicuro che vinceremo'. Manchester United: richiesta in arrivo per un centrocampista che piace all'Inter | Mercato | Calciomercato.com 44' - Pelamatti non riesce a tenere in campo il pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Si riparte con la rimessa dal fondo di Astralaga. 43' - Vicens mura il cross di Zanotti: palla ...La sfida clou della 9ª giornata del campionato di serie, Parma-Reggina, è stata affidata ad un arbitro internazionale. Sarà Michael Fabbri di Ravenna a dirigere la sfida del Tardini in programma sabat ...