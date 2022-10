Calcio | Manchester Utd | Ten Hag ' Ronaldo? Condizione sta migliorando'

"Voglio tirare fuori il meglio da lui"(INGHILTERRA) - "Voglio tirare fuori il meglio da Cristiano, lo sosterrò nel modo migliore possibile. La sua condizione sta migliorando e ne sono contento". Erik Ten Hag prevede di dare ......sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico così da ritornare ai vertici del... stiamo parlando di Trevoh Chalobah del Chelsea e Nathan Akè delCity . L'Inter vorrebbe ...Calciomercato, clamoroso intreccio Parigi-Manchester-Madrid. La bomba sganciata (non a caso...) dal quotidiano spagnolo "Marca" circa la volontà di Kylian Mbap ...In estate il miliardario britannico Jim Ratcliffe - che già controlla i club di Nizza e Losanna - ha provato ad acquisire il Manchester United, ma si è sentito rispondere di no dai proprietari america ...