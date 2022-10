Agenzia ANSA

Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia hanno presentato ufficialmente la loro candidatura congiunta per l'organizzazione dell'Europeo difemminile del 2025, in concorrenza con l'offerta francese. La competizione nei tre paesi scandinavi e nella vicina Finlandia vedrebbe la finale a Stoccolma, nello stadio nazionale della Friends ...... con progressivo aumento in base all'etĂ , in particolare nelledopo i 55 anni, fino a ... seguire un'alimentazione varia ed equilibrata, assumere adeguate quantitĂ die vitamina D, ... Calcio donne: Paesi scandinavi si candidano per Euro 2025 - Calcio (ANSA) - STOCCOLMA, 12 OTT - Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia hanno presentato ufficialmente la loro candidatura congiunta per l'organizzazione dell'Europeo di calcio femminile del 2025, in ...L'Italia ha battuto la Cina 3-1 nei quarti di finale dei Mondiali di volley femminili. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 25-16, 25-22, 13-25, ...