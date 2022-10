Calcio | Chelsea Mount ' Grande vittoria | ma Tomori non meritava rosso'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "Mi è dispiaciuto per l'espulsione, avrei preferito vincere 11 contro 11", dice il centrocampista delLONDRA (INGHILTERRA) - Decisivo, contento per la, ma...un po' dispiaciuto. Mason ...

...sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico così da ritornare ai vertici del... stiamo parlando di Trevoh Chalobah dele Nathan Akè del Manchester City . L'Inter vorrebbe ...Mason Mount è stato determinante nel successo che ilha ottenuto ieri sul campo del Milan, ma lascia intendere che avrebbe preferito vincere diversamente, giocando 11 contro 11. Sua l'azione ..."Mi è dispiaciuto per l'espulsione, avrei preferito vincere 11 contro 11", dice il centrocampista del Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Decisivo, contento per la vittoria, ma..Il Chelsea trionfa anche a San Siro contro il Milan, garantendosi il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. I Blues sono ripartiti molto bene da quando è arrivato Potter sulla panchina e ...