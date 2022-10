Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2024 | Macedonia del Nord-Italia 3-3 | pari amaro degli azzurri a Skopje

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non parte con il piede giusto la Nazionalena dia 5 di Massimiliano Bellarte nel Gruppo 10 del Main Round delleai, la cui sede è ancora da assegnare. Gli, impegnati a, sono stati fermati sul 3-3 dalladelin una partita nella quale la selezione del Bel Paese non è stata protagonista di una prestazione brillante. Nonostante i nostri portacolori si siano trovati per due volte con il doppio vantaggio (2-0 e 3-1) è arrivato ilbeffa. Ecco che nell’economia della qualificazione per la Fase Elite la partita del 9 novembre contro la Svezia inè già molto importante. Giova ricordare che la UEFA assegna sette posti per ...

... che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchettoe avvalersi del ... ha diretto però tre gare in Europa League trae fase a gironi. In carriera ha diretto 398 ...Al via il cammino di qualificazione alla FIFA Futsal World Cup 2024. In attesa di assegnare la sede del Mondiale (in corsa con una candidatura ci sono Vietnam, Iran e India per la AFC; il Marocco per ..."È un po' populista dire: 'Butta via tutti' Al momento non vediamo alcun motivo per farlo". Cosi' in un'intervista ...Ci lascia a 90 anni uno dei più grandi attaccanti della storia del campionato italiano, segnò 155 reti tra A e B vinse due scudetti con l’Inter ...