Cagliari | Liverani pensa a una nuova soluzione offensiva

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildeve svoltare in campionato e il tecnico Fabiostarebbendo a unaIldeve svoltare in campionato e il tecnico Fabiostarebbendo a una. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, nelle prossime partite l’allenatore potrebbe optare per giocare con Pavoletti e Lapadula insieme. Sabato contro il Brescia potrebbe arrivare unasvolta tattica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilsfida il Brescia in questo weekend di Serie B e l'Unipol Domus risponde presente: si va verso il tutto esaurito Ildi Fabiocontinua la sua preparazione in vista del Brescia. La partita contro i lombardi sarà ostica e per nulla semplice, ma l'Unipol Domus ha già dimostrato che sarà presente, anzi ...è fiducioso, ma chiede tempo e pazienza. Cosa ha funzionato Il mister è contento del ... Anche se è vero che qualche pericolo ill'ha corso e che Radunovic è stato tra i migliori ...Il Cagliari deve svoltare in campionato e il tecnico Fabio Liverani starebbe pensando a una nuova soluzione offensiva. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, nelle prossime partite l’allenatore ...Nel nostro ultimo sondaggio vi siete espressi sulle possibilità di permanenza del tecnico sulla panchina rossoblù DENTRO O FUORI. Contro il Brescia l’unico risultato possibile per restare sulla panchi ...