Caccia europeo e produzione italiana? Se anche Vienna sceglie l’F-35

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’Austria potrebbe aggiungersi al novero di Paesiche hanno scelto l’F-35 per modernizzare le proprie forze aeree, sostituendo a partire dal 2030 i propri Eurofighter Typhoon. L’indiscrezione arriva da Janes, che avrebbe appreso come la direzione armamenti del ministero della Difesa austriaco sia stata incaricata di eseguire un’indagine conoscitiva per l’eventuale acquisto di unstealth di quinta generazione per l’Österreichische Luftstreitkräfte, l’aeronautica militare austriaca. I dettagli non sono ancora stati divulgati, ma la possibilità segue la pubblicazione del nuovo bilancio della Difesa austriaca di inizio mese, con un budget complessivo di 16 miliardi di euro. Gli altri acquisti austriaci Oltre all’F-35, la Luftstreitkräfte è in procinto di sostituire i propri addestratori Saab 105 con un numero ancora da stabilire, tra gli ...