Bundesliga | Christian Streich e la favola del Friburgo

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Grazie alle sue 5 vittorie in 9 giornate di campionato, ildi, insieme all’Union Berlin attualmente in testa alla classifica, è la sorpresa della, grazie ad un inaspettato – e momentaneo – secondo posto ai danni di due corazzate come Borussia Dortmund e soprattutto Bayern Monaco. Con i suoi 16 gol fatti e 8 subiti, ildimostra di essere una squadra arcigna, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria incontrata fino adesso, infatti vanta la miglior difesa del torneo alle spalle solo dell’Union Berlin e a pari merito con i bavaresi. Il capolavoro di, allenatore tedesco classe 1965, arriva alnel lontano 2006 come assistente allenatore e ricopre ...