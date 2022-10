Bruganelli-Pamela Prati | cosa c' è dietro la lite furibonda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip ha chiesto a Edoardo Donnamaria che ruolo avrebbe in un'ipotetica coppia con Alberto De Pisis. Ha detto:“Alberto mi vuole bene, ma tra noi c'è questa situazione un po' strana. Sì che vorrebbe stare con me. Oddio che ruoli avremmo se fossimo una coppia? Guarda che tra due uomini non è matematica, si può fare un po' e un po' o almeno di solito è così. Non è che stabilisci. Se proprio dovessi scegliere? Vabbè se dovessi allora sarei la parte attiva. Se gli ho dato modo di invaghirsi e mi piace? Ma dai ma che mi chiedi se mi piace? Ma no che sei scemo”.GF Vip Show 1.Lo avevamo detto:come Gloria Swanson, anzi come una Francesca Bertini che si attacca alle tende, una Greta Garbo. La diva amata dai tassisti ci ha fornito l' interpretazione più convincente ...