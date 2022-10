La Repubblica

È stata data alle fiamme nella notte la corona commemorativa delle Quattro Giornate di Napoli posta davanti a uno degli ingressi del liceo classico 'Jacopo Sannazaro' nel quartiere, a Napoli. La scoperta questa mattina all'apertura della scuola. Le fiamme hanno annerito parte del muro esterno del liceo su via Giacomo Puccini.Data alle fiamme nella notte la corona commemorativa delle Quattro Giornate di Napoli posta davanti a uno degli ingressi del liceo classico "Jacopo Sannazaro" nel quartiere, a Napoli. La scoperta questa mattina all'apertura della scuola. Le fiamme hanno annerito parte del muro esterno del liceo su via Giacomo Puccini. La corona era stata posta sotto la targa ... Napoli, bruciata al Vomero la corona per le Quattro giornate NAPOLI – Bruciata al Vomero, davanti al liceo Sannazaro, la corona per le Quattro giornate Quanto stanotte accaduto davanti al Liceo Sannazaro di Napoli è un atto condannabile sotto ogni punto di vist ...È stata data alle fiamme nella notte la corona commemorativa delle Quattro Giornate di Napoli posta davanti a uno degli ingressi del liceo classico «Jacopo Sannazaro» nel ...